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В Украине "желтых" может стать больше: в каких регионах улучшилась ситуация с COVID-19

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
15 ноября, 16:57
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За прошлые сутки в стране от коронавируса выздоровели 11 219 людей
14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек / Коллаж "Сегодня"
14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек / Коллаж "Сегодня"

В Украине вторую неделю подряд стабилизируется ситуации с заболеваемостью COVID-19. Идет снижение снижение основных отрицательных показателей.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

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В каких регионах улучшается ситуация

Луганскую и Херсонскую область могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.

Винницкая область на пороге красной зоны

Превышение эпидемической опасности отмечается по количеству выявленных больных коронавирусом, а также по уровню госпитализированных с COVID-19.

Сейчас Винницкая область находится в оранжевой зоне карантина.

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Коронавирус в Украине

14 ноября в Украине подтвердили COVID-19 еще у 10 802 человек. Среди них 764 детей и 132 медработника. Также за минувшие сутки госпитализировано 2798 человек, умерли 442 человека, выздоровели 11 219. За все время пандемии в Украине:

  • заболел 3 228 441 человек,
  • поправились 2 642 459 человек,
  • летальных случаев – 77 147,
  • проведено ПЦР-тестирование – 15 246 974.

Раньше мы писали:

  • В Украине за последнюю неделю зафиксировано более 140 тысяч новых случаев коронавируса. Сайт "Сегодня" подвелитоги недели.
  • Как не перепутать грипп и COVID-19? Что общего и отличного между двумя вирусными инфекциями.

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