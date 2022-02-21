Без воды, еды и спят на полу: армия Путина перед "вторжением" выглядит как бомжи

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В Белгородской области Российской Федерации на вокзале станции Долбино находятся более 100 военнослужащих из Таманской и Кантемировской дивизий – контрактники и срочники.

Об этом сообщает Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников – "Комитет солдатских матерей" (АКСМ).

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С чего все началось

Как отмечается, на телефон горячей линии АКСМ обратились жители с. Веселая Лопань, сообщив, что на вокзале станции Долбино находится большое количество (более 100 человек) военнослужащих – "контрактники со срочниками вперемежку".

"Ребята живут там уже 5 дней, питаются за личные деньги. У кого-то они уже закончились, а сухпайков в глаза никто не видел. Когда будет отправка – тоже неизвестно", – сообщили в АКСМ.

Также жители села прислали фото, на котором видно, сколько военных РФ в помещении вокзала.

Фото – АКСМ.

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"Расположились как смогли – как селедки в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет. Ни питьевой, ни чтобы помыть руки", – отмечает АКСМ.

Фото – АКСМ.

Что было дальше

20 февраля, как сообщила АКСМ, к ситуации подключилось командование РФ:

"Должностное лицо довело до сведения военнослужащих информацию, что в ближайшее время они отправятся к пункту назначения. По поводу питания вопрос остается открытым. К месту расположению ребят идут местные жители со своими продуктовыми запасами. Но на всех все равно еды не хватает".

При этом АКСМ получило информацию, что военных везут в пункт назначения:

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"В штабе прокомментировали, что ребят отправили к пункту назначения. Однако выяснилось, что не всех. Это же подтверждают местные жители. Более того, должностные лица (как сообщает источник) выстроили ребят и сфотографировали с пустыми коробками сухпайков... Далее связь с источником прервалась. АКСМ ждет от него ответа на вопрос: это были их личные сухпайки и они их съели или откуда взялись эти коробки?".

Фото – АКСМ.

Напомним, разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Отвод войск РФ