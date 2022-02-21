Без воды, еды и спят на полу: армия Путина перед "вторжением" выглядит как бомжи

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В Белгородской области Российской Федерации на вокзале станции Долбино находятся более 100 военнослужащих из Таманской и Кантемировской дивизий – контрактники и срочники.
Об этом сообщает Ассоциация по содействию защите прав военнослужащих и призывников – "Комитет солдатских матерей" (АКСМ).
С чего все началось
Как отмечается, на телефон горячей линии АКСМ обратились жители с. Веселая Лопань, сообщив, что на вокзале станции Долбино находится большое количество (более 100 человек) военнослужащих – "контрактники со срочниками вперемежку".
"Ребята живут там уже 5 дней, питаются за личные деньги. У кого-то они уже закончились, а сухпайков в глаза никто не видел. Когда будет отправка – тоже неизвестно", – сообщили в АКСМ.
Также жители села прислали фото, на котором видно, сколько военных РФ в помещении вокзала.
"Расположились как смогли – как селедки в банке. Спать приходится прямо на кафельном полу. Кто-то вынужден сушить промокшую форму на батарее. Намеков на еду вообще не видно. Воды тоже нет. Ни питьевой, ни чтобы помыть руки", – отмечает АКСМ.
Что было дальше
20 февраля, как сообщила АКСМ, к ситуации подключилось командование РФ:
"Должностное лицо довело до сведения военнослужащих информацию, что в ближайшее время они отправятся к пункту назначения. По поводу питания вопрос остается открытым. К месту расположению ребят идут местные жители со своими продуктовыми запасами. Но на всех все равно еды не хватает".
При этом АКСМ получило информацию, что военных везут в пункт назначения:
"В штабе прокомментировали, что ребят отправили к пункту назначения. Однако выяснилось, что не всех. Это же подтверждают местные жители. Более того, должностные лица (как сообщает источник) выстроили ребят и сфотографировали с пустыми коробками сухпайков... Далее связь с источником прервалась. АКСМ ждет от него ответа на вопрос: это были их личные сухпайки и они их съели или откуда взялись эти коробки?".
Напомним, разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Отвод войск РФ
- 15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.
- К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск РФ.
- Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".