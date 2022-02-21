Без води, їжі та сплять на підлозі: армія Путіна перед "вторгненням" виглядає як банда бомжів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Білгородській області Російської Федерації на вокзалі станції Долбіно перебувають понад 100 військовослужбовців з Таманської та Кантемирівської дивізій – контрактники та строковики.

Про це повідомляє Асоціація зі сприяння захисту прав військовослужбовців та призовників – "Комітет солдатських матерів" (АКСМ).

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З чого все почалося

Як зазначається, на телефон гарячої лінії АКСМ звернулися мешканці с. Весела Лопань, повідомивши, що на вокзалі станції Долбіно знаходиться велика кількість (більше 100 осіб) військовослужбовців – "контрактники з терміновиками упереміж".

"Хлопці живуть там уже 5 днів, харчуються за особисті гроші. У когось вони вже закінчилися, а сухпайків у вічі ніхто не бачив. Коли буде відправка – теж невідомо", – повідомили в АКСМ.

Також мешканці села надіслали фото, на якому видно, скільки військових РФ у приміщенні вокзалу.

Фото – АКСМ.

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"Розташувалися як змогли – як оселедці в банку. Спати доводиться прямо на кахлі. Хтось змушений сушити промоклу форму на батареї. Натяків на їжу взагалі не видно. Води теж немає. Ні питної, ні щоб помити руки", – зазначає АКСМ. .

Фото – АКСМ.

Що було далі

20 лютого, як повідомила АКСМ, до ситуації підключилося командування РФ:

"Посадова особа довела до відома військовослужбовців інформацію, що найближчим часом вони вирушать до пункту призначення. З приводу харчування питання залишається відкритим. До місця розташування хлопців ідуть місцеві жителі зі своїми продуктовими запасами. Але на всіх однаково їжі не вистачає".

При цьому АКСМ отримало інформацію, що військових везуть до пункту призначення:

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"У штабі прокоментували, що хлопців відправили до пункту призначення. Проте з'ясувалося, що не всіх. Це ж підтверджують місцеві жителі. Більше того, посадовці (як повідомляє джерело) вибудували хлопців та сфотографували з порожніми коробками сухпайків... Далі зв'язок із джерелом перервалась. АКСМ чекає від нього відповіді на запитання: це були їхні особисті сухпайки і вони їх з'їли або звідки взялися ці коробки?"

Фото – АКСМ.

Нагадаємо, розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про який заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

Відведення військ РФ