Без зарплаты и с долгами. Под Винницей люди бунтуют против фермера (видео)

В Винницкой области жители села восстали против фермера, потому что тот задерживает зарплату и имеет долги за аренду паев. Чтобы получить хотя бы несколько тысяч, дежурят под дверью предприятия в Строянцах даже ночью.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Без зарплат и денег за аренду паев – сотни жителей Строинцев бунтовали под стенами местного фермерского хозяйства. За копейки здесь работает Светлана, потому что другой работы нет. Говорит, просила арендатора официально ее устроить, чтобы получить субсидию, и годами слышит только обещания.

"На обрезку ходим, договора никакого нет. Вот вылез человек на дерево, упал, а он скажет – я что тебя туда посылал?" – говорит жительница села Светлана Газдрик.

Люди возмущены. За тяжелый труд в яблоневых садах фермер дает копейки, потому что конкурентов нет. Но и тех денег не видят.

"На работу официально не оформляют. Что бы не попросил – надо идти унижаться, на колени падать. Нам платят в час 31 гривну, это зарплата 31 гривна?" – рассказала жительница Строинцев Лариса Яковенко.

"С людей налоги не уплачиваются, пенсионный не уплачивается, ничто не уплачивается, в бюджет вообще не поступают никакие деньги", – говорит житель Строинцев Андрей Фомич.

Фермер также не рассчитывается за аренду паев. Директор предприятия этого не скрывает. Говорит – денег нет, потому что свет и газ подорожали, а яблоки в цене упали. Людям дает деньги, когда они просят на похороны или лечение.

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"На сегодняшний день задолженность составляет до двух миллионов из шести. И вот здесь встает выбор: что в первую очередь необходимо сделать? Выплачивать заработную плату работникам, потому что земля нуждается в постоянном уходе, или, может, сначала заплатить за электроэнергию", – отметил директор ООО "Строинецкий сад" Леонид Майданевич.

В договоре, который предприниматель заключил с пайщиками, опытный адвокат сразу увидел десятки ошибок. Арендовать землю на 25 лет фермер не вправе.

"Обращение в суд с иском о расторжении договора, вытребовании из чужого незаконного владения и при этом всех расходов, связанных с использованием земельного участка, а именно: арендная плата и все судебные издержки", – подчеркнул адвокат Владимир Билан.

Жители села готовят иск в суд. Будут разрывать договоры аренды земли и уже ищут другого фермера, который исправно будет с ними рассчитываться.

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