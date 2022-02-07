Без зарплати та з боргами. Під Вінницею люди бунтують проти фермера (відео)

На Вінниччині жителі села повстали проти фермера, бо той затримує зарплату і має борги за оренду паїв. Щоб отримати бодай кілька тисяч, чергують під дверима підприємства у Строїнцях навіть уночі.

Про це йдеться у випуску "Сьогодні".

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Без зарплат та грошей за оренду паїв – сотні мешканців Строїнців бунтували під стінами місцевого фермерського господарства. За копійки тут працює Світлана, бо іншої роботи нема. Каже, просила орендаря офіційно її влаштувати, щоб отримати субсидію, і роками чує лише обіцянки.

"На обрізку ходимо, договору немає. Ось виліз чоловік на дерево, впав, а він скаже – я що тебе туди посилав? – каже мешканка села Світлана Газдрик.

Люди обурені. За важку працю у яблуневих садах фермер дає копійки, бо конкурентів немає. Але й тих грошей не бачать.

"На роботу офіційно не оформляють. Що б не попросив – треба йти принижуватись, на коліна падати. Нам платять за годину 31 гривню, це зарплата 31 гривня?" – розповіла мешканка Строїнців Лариса Яковенко.

"З людей податки не сплачуються, пенсійний не сплачується, ніщо не сплачується, до бюджету взагалі не надходять жодні гроші", – каже мешканець Строїнців Андрій Фоміч.

Фермер також не розраховується за оренду паїв. Директор підприємства цього не приховує. Каже – грошей немає, бо світло та газ подорожчали, а яблука в ціні впали. Людям дає гроші, коли вони просять на похорон чи лікування.

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"На сьогодні заборгованість становить до двох мільйонів із шести. І ось тут постає вибір: що насамперед необхідно зробити? Виплачувати заробітну плату працівникам, бо земля потребує постійного догляду, чи, може, спочатку заплатити за електроенергію", – зазначив директор ТОВ "Строїнецький сад" Леонід Майданевич.

У договорі, який підприємець уклав із пайовиками, досвідчений адвокат одразу побачив десятки помилок. Орендувати землю на 25 років фермер не має права.

"Звернення до суду з позовом про розірвання договору, витребування з чужого незаконного володіння і при цьому всіх витрат, пов'язаних із використанням земельної ділянки, а саме: орендна плата та всі судові витрати", – наголосив адвокат Володимир Білан.

Жителі села готують позов до суду. Розриватимуть договори оренди землі й вже шукають іншого фермера, який справно з ними розраховуватиметься.

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