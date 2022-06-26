Бильдт назвал цель ракетных атак на Киев

Карл Бильдт прокомментировал удар по Киеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия пытается давить на страны G7 при помощи ракетных обстрелов Киева. Это намеренная эскалация, заявил экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт в Twitter.

"Трудно рассматривать утренний ракетный удар по жилым районам Киева, Украина, как что-то иное, кроме преднамеренной российской эскалации и сигнала к сегодняшней встрече G7 в Эльмау", — написал он.

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Шведский политик добавил к посту видео с места попадания ракеты в Киеве.

Атака на Киев

Сегодня утром враг обстрелял Киев, российская ракета попала в многоэтажку, которая находится на Лукьяновке. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Спасатели установили, что в результате вражеского обстрела произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Произошло возгорание на общей площади 300 кв. м.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, одна из ракет попала в жилой дом на улице Татарской (метро Лукьяновская).

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в общей сложности из дома в Шевченковском районе, куда попала ракета, эвакуировали 25 жителей.

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Госпитализировали в общей сложности четырех пострадавших. В том числе семилетнюю девочку, которую достали из-под завалов, а затем спасли и ее маму. Пострадавшую девочку зовут Евгения. Ее мама Екатерина – гражданка РФ, но уже 10 лет живет в Украине, где вышла замуж и родила ребенка. Отец – 37-летний Алексей – погиб. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Позже в Киеве снова были слышны взрывы.