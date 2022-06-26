Більдт назвав мету ракетних атак на Київ

Карл Більдт прокоментував удар по Києву / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія намагається тиснути на країни G7 за допомогою ракетних обстрілів Києва. Це навмисна ескалація, заявив експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт у Twitter.

"Важко розглядати ранковий ракетний удар по житлових районах Києва, Україна, як щось інше, крім навмисної російської ескалації та сигналу до сьогоднішньої зустрічі G7 в Ельмау", — написав він.

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Шведський політик додав до посту відео з місця влучення ракети у Києві.

Атака на Київ

Сьогодні вранці ворог обстріляв Київ, російська ракета влучила у багатоповерхівку, яка знаходиться на Лук'янівці. Про це повідомили у ДСНС України.

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Рятувальники встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв. м.

За словами радника голови МВС Антона Геращенка, одна з ракет влучила у житловий будинок на вулиці Татарській (метро Лук'янівська).

Мер Києва Віталій Кличко розповів, що загалом з будинку у Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

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Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. Зокрема семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а потім врятували і її маму. Постраждалу дівчинку звуть Євгенія. Її мати Катерина – громадянка РФ, але вже 10 років живе в Україні, де вийшла заміж і народила дитину. Батько – 37-річний Олексій – загинув. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Пізніше у Києві знову було чути вибухи.