Бизнес на смерти. Как ритуальная мафия наживается на украинцах

От трех до шести тысяч долларов требовали работники коммунальной ритуальной службы за могилы на одном из закрытых кладбищ Киева

Мест на кладбищах в больших городах не хватает давно и спрос на погребение только растет. На фоне этого в Украине еженедельно выявляют дельцов, незаконно торгующих могилами на закрытых кладбищах.

Самые популярные схемы ритуальной мафии раскрыл корреспондент Алексей Продайвода для новостей "Сегодня".

На закрытых кладбищах хоронить можно только Героев Украины, участников боевых действий и выдающихся людей – то еть, далеко не всех. Также разрешены подзахоронения в могилы родственников, для всех остальных – мест здесь давно нет. Но это не останавливает дельцов, которые за круглую сумму готовы помочь провести в последний путь любого и в любом месте.

Самые распространенные схемы

От трех до шести тысяч долларов требовали работники коммунальной ритуальной службы за могилы на одном из закрытых кладбищ Киева. Взятки брали через посредников, одного из которых и поймали с поличным. Сейчас он под домашним арестом.

"Мы в данный момент задержали только одного, но будем дальше работать, чтобы выявить всех – не только посредников, но и всех, кто замешан в этой схеме, всех организаторов", – говорит Анна Кобыльчак, пресс-секретарь ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

На самом коммунальном предприятии задержания комментировать отказываются.

А вот в Днепре бывший работник ритуальной службы потребовал от родственника покойного дополнительных 6000 гривен за захоронение. Его задержали и тоже отправили домой под арест.

"Никакого отношения ни работники нашего предприятия, ни должностные лица, ни директор к этому инциденту не имеют", – уверяет при этом главный инженер КП "Ритуальная служба" Руслан Данилкин.

Недешево обошлось захоронения дяди и Карине. Когда она пыталась найти, где дешевле, то все ее отправляли к конкретному ритуальщику.

"И поверьте мне, вы не похороните его через кого-то другого. Только я" – такое Карина услышала от этого человека, который организовывал похороны ее дяди.

Он в конце концов еще и взял на 5000 гривен больше – за услуги, которых не предоставили.

"Я на руки получаю прах вместе с квитанцией, и у меня написано, что священник, зал для церемоний – плюсики все стоит. Причем в квитанции сумма меньше, чем я заплатила данному человеку", – рассказывает Карина.

И таких случаев ежедневно по Украине происходит сотни, а может и тысячи.

Есть ли выход

По словам специалистов, ежегодно в Украине умирает около полумиллиона людей и мощностей лишь трех крематориев – в Киеве, Харькове и Одессе – катастрофически не хватает: только 30 тысяч сжигаемых в год. Вот в мегаполисах и хоронят в земле – или где-то в области, или за взятку там, где нельзя.

"Учитывая, что легальный рынок захоронения – 4 миллиарда гривен в год, очевидно, черный рынок имеет определенные сопоставимые цифры. Актуально для крупных городов. В селах, в малых городах, как правило, дефицита мест для захоронения нет, и там такие вещи проходят значительно более цивилизованно. В крупных городах ритуальные компании буквально перегрызают друг другу глотки, чтобы добраться до клиента первым", – утверждает представитель ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков.

Сейчас интернет пестрит объявлениями о продаже мест на закрытых кладбищах. Цены достигают даже 50 тысяч долларов. Но владелец ритуального бизнеса Вадим Малиновский утверждает, что такие предложения вполне законные: люди, чьи родственники похоронены на городских закрытых кладбищах, могут – не ранее, чем за двадцать лет – продать эти места для захоронения.

"Их право, их выбор, чтобы вместо памятника их родственникам стоял другой памятник, с другой фамилией, и был на костях их родственника захоронен другой человек. Каждый старается поближе похоронить своего родственника, чтобы легче было добираться – логистика", – говорит он.

По мнению экспертов, вывести ритуальные услуги из тени смогут легальные продажи мест на закрытых престижных кладбищах – с молотка или с повышенными ценами. И местные бюджеты от этого только выиграют.

А вот тотальную нехватку мест для захоронения исправит только узаконивание частных крематориев и альтернативных биозахоронений. К примеру, в Европе сейчас приобретает популярность возможность стать после смерти деревом или кустом.

"Остатки человека выступают в качестве удобрения. Это дело добровольное, в Европе это практикуется, если и не массово, то дело это распространенное. Там существуют целые заповедные зоны, созданные из таких деревьев", – рассказывает представитель ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков.

Напомним, в конце июня Служба безопасности совместно с представителями Офиса генерального прокурора провела обыски в помещениях ритуальной службы"Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания" в Киеве.

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