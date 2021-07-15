Бізнес на смерті. Як ритуальна мафія наживається на українцях

Від трьох до шести тисяч доларів вимагали працівники комунальної ритуальної служби за могили на одному із закритих цвинтарів Києва

Місць на цвинтарях у великих містах бракує давно, і попит на поховання лише зростає. На тлі цього в Україні чи не щотижня виявляють ділків, що незаконно торгують могилами на закритих кладовищах.

Найпопулярніші схеми ритуальної мафії розкрив кореспондент Олексій Продайвода для новин "Сьогодні".

На таких закритих кладовищах ховати можна лише Героїв України, учасників бойових дій та видатних людей – словом, далеко не всіх. Також дозволені підпоховання в родинні могили, для усіх інших місць тут давно немає. Але це не зупиняє ділків, які за кругленьку суму готові допомогти провести в останню путь будь-кого й будь-де.

Найпоширеніші схеми

Від трьох до шести тисяч доларів вимагали працівники комунальної ритуальної служби за могили на одному із закритих цвинтарів Києва. Хабарі брали через посередників, одного з яких і упіймали на гарячому. Нині він під домашнім арештом.

"Ми зараз затримали лише одного, але будемо далі працювати, щоб виявити всіх – не тільки посередників, а й усіх, хто причетний до цієї схеми, всіх організаторів", – каже Анна Кобильчак, речниця ГУ СБУ в Києві та Київській області.

На самому комунальному підприємстві затримання коментувати відмовляються.

А от у Дніпрі колишній працівник ритуальної служби зажадав від родича покійного додаткових 6 тисяч гривень за поховання. Його затримали і теж відправили під домашній арешт.

"Жодного стосунку ні працівники нашого підприємства, ні посадові особи, ні директор до цього інциденту не мають", – запевняє головний інженер КП "Ритуальна служба" Руслан Данилкін.

Недешево обійшлося поховання дядька і Карині. Коли вона намагалася знайти, де дешевше, то всі її посилали до конкретного ритуальника.

"І повірте мені, ви не поховаєте його через когось іншого. Тільки я" – таке Карина почула від чоловіка, який організовував поховання її дядька.

Він зрештою ще й узяв на 5 тисяч гривень більше – за послуги, яких не надали.

"Я на руки отримую прах разом із квитанцією, і в мене написано, що священник, зал для церемоній – плюсики всі стоять. Причім у квитанції сума менша, ніж я заплатила цій людині", – розповідає Карина.

І таких випадків щодня по Україні сотні, а може, й тисячі.

Чи є вихід

За словами фахівців, щороку в Україні помирає близько пів мільйона людей, і потужностей лише трьох крематоріїв – у Києві, Харкові та Одесі – катастрофічно бракує: лише тридцять тисяч спалювань на рік. От у мегаполісах і ховають у землі – або десь в області, або ж за хабар там, де не можна.

"Враховуючи, що легальний ринок поховання – 4 мільярди гривень на рік, очевидно, чорний ринок має певні зіставні цифри. Актуально для великих міст. У селах, у малих містах зазвичай дефіциту місць для поховання немає, і там такі речі проходять у значно більш цивілізований спосіб. У великих містах ритуальні компанії буквально перегризають одна одній горлянки, аби добратись до клієнта першою", – стверджує представник ГО "Разом проти корупції" Михайло Серебряков.

Нині інтернет рясніє оголошеннями про продаж місць на закритих кладовищах. Ціни сягають навіть 50 тисяч доларів. Але власник ритуального бізнесу Вадим Малиновський стверджує, що такі пропозиції цілком законні: люди, чиї родичі поховані на міських закритих цвинтарях, можуть – не раніше, ніж за двадцять років – продати ці місця для поховання.

"Їхнє право, їхній вибір, щоб замість пам'ятника їхнім родичам стояв інший пам'ятник, з іншим прізвищем, і було на кістках їхнього родича поховано іншу людину. Кожен намагається ближче поховати свого родича, щоб легше було добиратися – логістика", – каже він.

На думку експертів, вивести ритуальні послуги з тіні зможе легальний продаж місць на закритих престижних кладовищах – з молотка або за підвищеними цінами. І місцеві бюджети від того лише виграють.

А от тотальний брак місць для поховання владнає тільки узаконення приватних крематоріїв та альтернативних біопоховань. Приміром, у Європі нині набуває популярності змога стати після смерті деревом або кущем.

"Рештки людини виступають типу в ролі добрива. Це річ добровільна, у Європі це практикується якщо і не масово, то справа ця поширена. Там є цілі заповідні зони, створені з таких дерев", – розповідає представник ГО "Разом проти корупції" Михайло Серебряков.

Нагадаємо, наприкінці червня Служба безпеки спільно з представниками Офісу генерального прокурора провела обшуки в приміщеннях ритуальної служби "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування" у Києві.

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