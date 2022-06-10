Бизнесмен из РФ под санкциями попросил гражданство Украины

Фридман хочет стать гражданином Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский бизнесмен Михаил Фридман, который попал под западные санкции, хочет получить украинское гражданство. Его примеру могут последовать и другие богатые россияне. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков в интервью Forbes Украина.

"Фридман консультируется с украинскими властями по поводу того, чтобы получить украинское гражданство и перерегистрировать основные активы в Украину", – сказал он.

Новиков отметил, что подобный сценарий возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения.

Реклама

"Например, это Виктор Вексельберг, родившийся в Дрогобыче", – сказал Новиков.

По его словам, такой шаг будет выгоден Украине благодаря налогам от бизнеса этих людей.

"Финансировать уничтожение режима Путина за счет российских олигархов – пожалуй, это лучшее, что может сделать Украина в таких обстоятельствах. Это выгодно и самим россиянам, ведь Путин также разрушает и убивает российскую экономику и россиян", — сказал Новиков.

Санкции против России

В начале апреля США и Великобритания ввели очередной пакет санкций против России и ее граждан. В списке оказались Сбербанк, Альфа-Банк, а также дочери Владимира Путина и Сергея Лаврова, Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин и члены Совбеза РФ. Относительно упомянутых юридических и физических лиц ввели ограничения и заморозили банковские активы.

После этого в Нидерландах банкротом был признан Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, ATB) – дочерняя компания российского Альфа-Банка, конечным бенефициарным владельцем которого является Фридман.

Реклама

Читайте также:

Российская экономика разваливается: что ждет страну из-за санкций и войны

Очередной план Кремля: зачем "Газпром" отключает газ странам Европы

Реклама

ЕС согласовал санкции против российской нефти: какие последствия будут для Украины, РФ и ЕС