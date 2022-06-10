Бізнесмен із РФ під санкціями попросив громадянство України

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Російський бізнесмен Михайло Фрідман, який потрапив під західні санкції, хоче отримати українське громадянство Його приклад можуть наслідувати й інші багаті росіяни. Про це заявив голова Національного агентства із запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю Forbes Україна.

"Фрідман консультується з українською владою з приводу того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україну", – сказав він.

Пновіков зазначив, що подібний сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження.

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"Наприклад, це Віктор Вексельберг, який народився у Дрогобичі", – сказав Новіков.

За його словами, такий крок буде вигідним Україні завдяки податкам від бізнесу цих людей.

"Фінансувати знищення режиму Путіна за рахунок російських олігархів – мабуть, це найкраще, що може зробити Україна за таких обставин. Це вигідно і самим росіянам, адже Путін також руйнує та вбиває російську економіку та росіян", – сказав Новіков.

Санкції проти Росії

На початку квітня США та Велика Британія ввели черговий пакет санкцій проти Росії та її громадян. У списку опинилися Ощадбанк, Альфа-Банк, а також дочки Володимира Путіна та Сергія Лаврова, Дмитро Медведєв, Михайло Мішустін та члени Радбезу РФ. Щодо згаданих юридичних та фізичних осіб ввели обмеження та заморозили банківські активи.

Після цього у Нідерландах банкрутом було визнано Амстердамський торговий банк (Amsterdam Trade Bank, ATB) – дочірня компанія російського Альфа-Банку, кінцевим бенефіціарним власником якого є Фрідман.

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