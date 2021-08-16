Блинкен ответил на письмо украинского узника Кремля

Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на письмо незаконно осужденного в оккупированном Крыму украинца Алексея Бессарабова, которое он написал еще в мае накануне визита американского дипломата в Киев, пообещав давить на Россию.

Об этом пишет Радио Свобода.

Родственники Бессарабова разрешили опубликовать некоторые отрывки письма Блинкена. Госсекретарь заверил украинца, что США не забыли и о десятках других политзаключенных.

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"Политически мотивированные преследования жителей Крыма за их политическую позицию, этническое происхождение или религиозные взгляды являются абсолютно неприемлемыми. Знайте, что Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию освободить всех украинских политзаключенных, которых она незаконно удерживает, чтобы вы и другие политзаключенные снова вернулись на свободу, воссоединились со своими близкими и продолжили жить в суверенной демократической Украине", – говорится в письме.

Кто такой Бессарабов

Алексей Бессарабов вместе с Владимиром дудкой были задержанны ФСБ России 9 ноября 2016 в Севастополе. В течение нескольких суток местонахождении Бессарабова было неизвестно. 10 ноября в ФСБ заявили, что он якобы был членом "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины". Его обвинили в планировании диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения в Севастополе. Позже Бессарабов и Дудка неоднократно заявляли, что в первые дни после задержания их пытали, в том числе электрическим током.

Судебные разбирательства по делу Бессарабова и Дудки, которые отказались признавать вину, продолжались более 2,5 лет. 4 апреля 2019 года Севастопольский городской суд приговорил Алексея Бессарабова по статьям "Приготовление к диверсии в составе организованной группы" и "Незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ" к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 000 рублей.

Апелляционные жалобы на фальсификацию и грубые нарушения следствия Верховный суд РФ отклонил. С конца декабря 2019-го Алексей Бессарабов содержится в колонии строгого режима №1 в поселке Кочубеевское Ставропольского края РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле 2019 года Бессарабов даже оказался на грани гипертонического криза.