Боевики бьют по инфраструктуре Донбасса. Что случится, если снаряд попадет в АЭС – эксклюзив

К чему могут привести обстрелы АЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе разрушают ключевые объекты инфраструктуры, такие как ТЭС. Но что произойдет, если оккупанты решаться на более жесткие атаки, например, на АЭС? "Сегодня" узнали, что украинские атомные электростанции хорошо защищены и взорвать их будет нелегко, но если это случится, последствия коснуться прежде всего России. Волна может дойти аж до Урала.

Независимый эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная рассказала "Сегодня", насколько защищены украинские АЭС и какими могут быть последствия в случае атаки.

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"Я причастна к созданию такого документа как "Проектная угроза для атомных станций". Это совершенно секретный документ, он принимается на уровне президента", – сказала Ольга Кошарная.

Она объяснила, что любая атомная станция имеет системы физической защиты от нарушителей. Это не только периметр с забором.

"Есть масса средств, которые не позволят добраться к реакторному залу. В 2012 вокруг АЭС были выставлены системы противовоздушной обороны. Кроме того, маршруты гражданских и военных самолетов прокладываются так, чтобы воздушные судна не пролетали над АЭС, на АЭС силовые органы постоянно проводят учения", – отметила эксперт.

На вопрос о том, что такое проектная угроза, Ольга Павловна ответила нам так:

"Мы – страна, имеющая большой парк ядерных реакторов. Также мы – сторона Конвенции о физической защите ядерного материала. То есть на уровне государства принимается такой документ как "Проектная угроза" для объектов с ядерными материалами. Что это означает? Этот документ составляется на основе данных разведки, спецслужб с учетом ситуации вокруг страны. Документ предполагает модель нарушителя. Не одного человека, а группу, их вооружение, есть ли у них поддержка с воздуха при атаке на АЭС, есть ли у них помощник из числа сотрудников АЭС".

По ее словам, этот документ обновлялся в 2014 году, когда началась война. Также он обновлялся и недавно.

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Какие могут быть последствия атаки?

Отвечая на вопрос о последствиях в случае возможной атаки, например, на ЧАЭС, Ольга Павловна ответила следующее: