Бойовики б'ють по інфраструктурі Донбасу. Що станеться, якщо снаряд потрапить в АЕС – ексклюзив

До чого можуть призвести обстріли АЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики на Донбасі руйнують ключові об'єкти інфраструктури, такі як ТЕС . Але що станеться, якщо окупанти вирішуватимуться на жорсткіші атаки, наприклад, на АЕС? "Сьогодні" дізналися, що українські атомні електростанції добре захищені і підірвати їх буде нелегко, але якщо це станеться, наслідки торкнуться насамперед Росії. Хвиля може дійти аж до Уралу.

Незалежний експерт з питань енергетики Ольга Кошарна розповіла "Сьогодні", наскільки захищені українські АЕС та якими можуть бути наслідки у разі атаки.

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"Я причетна до створення такого документа, як "Проєктна загроза для атомних станцій". Це абсолютно секретний документ, він ухвалюється на рівні президента", – сказала Ольга Кошарна.

Вона пояснила, що будь-яка атомна станція має систему фізичного захисту від порушників. Це не тільки периметр із парканом.

"Є маса засобів, які не дозволять дістатися до реакторної зали. У 2012 році навколо АЕС були виставлені системи протиповітряної оборони. Крім того, маршрути цивільних та військових літаків прокладаються так, щоб повітряні судна не пролітали над АЕС, на АЕС силові органи постійно проводять навчання" , – зазначила експерт.

На питання про те, що таке проектна загроза, Ольга Павлівна відповіла так:

"Ми – країна, яка має великий парк ядерних реакторів. Також ми є стороною Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу. Тобто, на рівні держави приймається такий документ як "Проектна загроза" для об'єктів з ядерними матеріалами. Що це означає? Цей документ складається на основі даних розвідки, спецслужб із урахуванням ситуації навколо країни. Документ передбачає модель порушника. Не одну людину, а групу, їх озброєння, чи є у них підтримка з повітря під час атаки на АЕС, чи є у них помічник із числа співробітників АЕС".

За її словами, цей документ оновлювався у 2014 році, коли розпочалася війна. Також він оновлювався і нещодавно.

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Які можуть бути наслідки атаки?

Відповідаючи на запитання про наслідки у разі можливої атаки, наприклад, на ЧАЕС, Ольга Павлівна відповіла: