Боевики обстреляли гумконвой ООН вблизи Счастья (видео)

Боевики обстреляли Счастье. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики на Донбассе обстреляли гуманитарный конвой на КПВВ "Счастье". Оккупанты открыли огонь, когда грузовики проходили проверку.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в Facebook .

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Огонь по Счастью был открыт около 12:00. В настоящее время проходила проверку Госпогранслужбы колонна с гуманитарной помощью от представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, которая двигалась с неподконтрольной территории.

Обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне. Потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил нет.

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Следствие обстрела на КПВВ. Фото: Facebook/Валерий Залужный

Снаряд попал в пожарную часть

В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части в городе Счастье, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив.

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Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.

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