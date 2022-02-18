Боевики на Донбассе обстреляли пожарную часть, снаряд попал в здание (фото)

Оккупанты ударили по городу Счастье Луганской области, обстрел продолжался 10 минут

Боевики обстреляли пожарную часть. / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики совершили обстрел города Счастье Луганской области. Оккупанты попали в здание местной пожарной части.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Обстрел произошел 18 февраля примерно в 12:00 и длился до десяти минут. По городу Счастье стреляли неизвестные лица из территории временно подконтрольной незаконным вооруженным формированиям.

В результате обстрела было повреждено админздание 32-й государственной пожарно-спасательной части, а именно: осколками поврежден фасад здания и водоотлив.

Информации о жертвах, пострадавших среди гражданского населения, нет.

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Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС

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Также в селе Артема произошло прямое попадание снаряда в жилой дом. Пострадавших и погибших нет. Спасатели проводят работы на месте происшествия.

Обстрел детского сада

17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов.

Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали только потому, что занятие проводилось в другом помещении. Однако три сотрудника получили контузии и доставлены в больницу. Обстрел длился около 40 минут.

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