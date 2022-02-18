Бойовики на Донбасі обстріляли пожежну частину, снаряд влучив в будівлю (фото)

Бойовики здійснили обстріл міста Щастя Луганської області. Окупанти влучили у будівлю місцевої пожежної частини.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Обстріл відбувся 18 лютого приблизно о 12:00 та тривав до десяти хвилин. По місту Щастя стріляли невідомі особи з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням.
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В результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.
Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.
Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС
Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.
Обстріл дитячого садка
17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів.
Один зі снарядів пробив стіну дитсадка, де в цей час перебували діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що заняття відбувалось в іншому приміщенні. Проте троє співробітників отримали контузії та доставлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин.
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