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Бойовики на Донбасі обстріляли пожежну частину, снаряд влучив в будівлю (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 лютого, 14:40
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Окупанти ударили по місту Щастя Луганської області, обстріл тривав 10 хвилин
Бойовики обстріляли пожежну частину.
Бойовики обстріляли пожежну частину. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики здійснили обстріл міста Щастя Луганської області. Окупанти влучили у будівлю місцевої пожежної частини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Обстріл відбувся 18 лютого приблизно о 12:00 та тривав до десяти хвилин. По місту Щастя стріляли невідомі особи з напрямку території тимчасово підконтрольної незаконним збройним формуванням.

В результаті обстрілу була пошкоджена адмінбудівля 32-ї державної пожежно рятувальної частини, а саме: осколками пошкоджено фасад будівлі та водовідлив.

Інформації щодо жертв, постраждалих серед цивільного населення немає.

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Наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

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Також в селі Артема відбулося пряме попадання снаряду у житловий будинок. Постраждалих та загиблих не має. Рятувальники проводять роботи на місці події.

Обстріл дитячого садка

17 лютого близько 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську з великокаліберної артилерії та мінометів.

Один зі снарядів пробив стіну дитсадка, де в цей час перебували діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що заняття відбувалось в іншому приміщенні. Проте троє співробітників отримали контузії та доставлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин.

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