Різка ескалація на Донеччині. Бойовики розпочали масовані обстріли сіл та селищ України. Онлайн

Ранок 17 лютого став тривожним. Російські бойовики розпочали артобстріли території України

/ Фото: "Сегодня"

На Донеччині ситуація різко загострилася. Російські найманці вдарили з тяжкої артилерії по Станиці Луганській та околицях. Один із снарядів потрапив у будинок дитячого садка, коли там перебували діти та вихователі. Поки що відомо про трьох поранених, 8 дітей евакуювали.

Бійці ЗСУ евакуювали мирних жителів у укриття і завдали удару у відповідь по ворогові.

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"Сегодня" розпочинає онлайн-репортаж про ситуацію на фронті.

13.01 Президент України Володимир Зеленський сьогодні вранці прибув до Маріуполя на військовому катері.

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12.56 Під обстріл окупантів потрапили селища Старий Айдар та Лобачево . Усіх жителів Cчастинської громади влада попросила не виходити на вулицю, перебувати у приміщеннях та поблизу укриттів.

12.47 Після обстрілів російських окупантів половина Станиці Луганської залишилася без електрики. Місцевих жителів солдати ЗСУ евакуювали в укриття.

12.30 Сьогодні вранці о 08:50 снаряди бойовиків потрапили дитячий садок "Сказка" на вулиці Піонерській, 22 у Станиці Луганській.

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Також внаслідок ворожих дій половина Станиці Луганської залишилася без світла. Також російські окупанти обстріляли селища Старий Айдар та Лобачево.

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