Різка ескалація на Донеччині. Бойовики розпочали масовані обстріли сіл та селищ України. Онлайн

На Донеччині ситуація різко загострилася. Російські найманці вдарили з тяжкої артилерії по Станиці Луганській та околицях. Один із снарядів потрапив у будинок дитячого садка, коли там перебували діти та вихователі. Поки що відомо про трьох поранених, 8 дітей евакуювали.
Бійці ЗСУ евакуювали мирних жителів у укриття і завдали удару у відповідь по ворогові.
"Сегодня" розпочинає онлайн-репортаж про ситуацію на фронті.
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