Боевики обстреляли украинские позиции: ранен боец ВСУ

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение

Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли из автоматических станковых гранатометов позиции украинских защитников. Вследствие вражеского огня украинский защитник получил осколочное ранение.

Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает оперативно-тактическая группировка "Север" в Facebook.

Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника удовлетворительное, говорится в сообщении.

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Напомним, сутками ранее, 25 апреля, боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

А 24 апреля в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. К счастью, два дня потерь не было.