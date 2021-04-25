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Боевики резко снизили число обстрелов позиций ВСУ: жарко было под Донецком и Горловкой

25 апреля, 07:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Оккупанты применили противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Песков, Водяного и Троицкого

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

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Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки, 24 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Водяное под Донецком боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В другом пригороде Донецка – поселке Пески, оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

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Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое под Горловкой оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет.

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По состоянию на 7:00 утра 25 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня, говорится в сообщении.

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Напомним, сутками ранее, 23 апреля, боевики 20 раз нарушили режим тишины.

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Также сообщалось, что 22 апреля на Донбассе боевики 17 раз нарушили режим тишины, погиб боец ВСУ.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Донецк Донбасс горловка боевики пулемет провокации обстрелы Пески Водяное ООС

Источник: Сегодня

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