Боевики ранили на Донбассе украинского воина – в каком он состоянии

Воина эвакуировали в медицинское учреждение / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала суток 21 декабря на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировали два нарушения режима прекращения огня. В результате один военный получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе ООС.
Где стреляли
- В направлении Широкино боевики вели огонь из стрелкового оружия.
- Вблизи Марьинки противник произвел обстрел из минометов калибра 120 мм.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.
Что с раненым военным
В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья средней тяжести.
Раньше мы писали:
- Двое украинских военных 20 декабря взорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил.
- 18 декабря оккупанты ранили украинского военного. Состояние его здоровья – удовлетворительное.