Бойовики поранили на Донбасі українського воїна – в якому він стані

Воїна евакуювали у медичний заклад. / Фото: Колаж: Сьогодні
Від початку доби 21 грудня на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували два порушення режиму припинення вогню. Унаслідок цього один військовий отримав поранення.
Про це повідомили у пресслужбі ООС.
Де стріляли
- В напрямку Широкиного ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.
- Поблизу Мар'їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Що з пораненим військовим
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.
Раніше ми писали:
- Двоє українських військових 20 грудня підірвалися на невідомому вибуховому пристрої у зоні проведення операції Об'єднаних сил.
- 18 грудня окупанти поранили українського військового. Стан його здоров'я – задовільний.