Боевики ударили по Пивденному на Донбассе, украинские военные были вынуждены стрелять в ответ

Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки не было. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе. Боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
В направлении Пивденного враг совершил обстрелы, применяя минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
Ни один украинский военный не пострадал.
Ситуация 29 ноября
По состоянию на 7 часов утра со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
В районе Светлодарска противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Новая провокация РФ на Донбассе
Оккупанты на Донбассе в пятницу, 19 ноября, не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Старомихайловке. Кроме этого, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен.
Два вооруженных члена формирований РФ отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от своих командиров.
"Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10:25 они сказали, что СММ следует связаться с высокопоставленными членами вооруженных формирований для легкого доступа к поселку" , – говорится в отчете.
Прождав около 50 минут на блокпоста, патруль сообщил членам вооруженных формирований, что решил запустить беспилотный летательный аппарат над населенным пунктом для уточнения сообщений о повреждениях.
"После телефонного разговора с командирами члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Команда Миссии не стала запускать летательный аппарат и покинула данный район" , – отмечается в отчете.
Раньше мы писали:
- Украинские военнослужащие, выполняя боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта. Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
- Оккупанты обстреляли населенный пункт Камышеваха в Луганской области. Обстрелы вели прицельно в район недавно открытой мощной телебашни.