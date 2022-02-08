Боевики усилили обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный

На Донбассе ранен военный. / Фото: Коллаж: Сегодня
За прошедшие сутки, 7 февраля, боевики на Донбассе 5 раз нарушили перемирие. В результате обстрелов пострадал украинский военный.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
Оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников вблизи таких населенных пунктов:
- Пивденное,
- Водяное,
- Невельское,
- Пески (дважды).
Для атаки боевики применяли стрелковое оружие.
По состоянию на 7 часов утра 8 февраля со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Что известно о раненом
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Потери боевиков
Как рассказали сайту "Сегодня" в штабе ООС, российско-оккупационные войска за 6 февраля потеряли 1 боевика:
Безвозвратные (200) – 1 (1 – 3 омсбр 1 АК, не боевой, неосторожное обращение с оружием)" – сказали в ведомстве.
Кроме того, по уточненным данным, за 04 февраля потери противника дополнительно составили 1 человека:
"Необратимые (200) – 1 (1 – 5 омсбр 1 АК, не боевой, вследствие не уставных взаимоотношений)" – отметили в штабе.
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