Бойовики посилили обстріли на Донбасі, поранений український військовий

На Донбасі поранений військовий. / Фото: Колаж: Сьогодні
Упродовж минулої доби, 7 лютого, бойовики на Донбасі 5 разів порушили перемир'я. Унаслідок обстрілів постраждав український військовий.
Про це повідомили у прессцентрі ООС.
Де стріляли
Окупанти відкривали вогонь по позиціям українських захиснивів поблизу таких населених пунктів:
- Південне,
- Водяне,
- Невельське,
- Піски (двічі).
Для атаки бойовики застосовували стрілецьку зброю.
Станом на 7 годину ранку 8 лютого з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Що відомо про пораненого
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Втрати бойовиків
Як розповіли сайту "Сьогодні" у штабі ООС, російсько-окупаційні війська за 6 лютого втратили 1 бойовика:
Безповоротні (200) – 1 (1 – 3 омсбр 1 АК, не бойовий, необережне поводження зі зброєю)" – сказали у відомстві.
Крім того, за уточненими даними, за 04 лютого втрати супротивника додатково склали 1 особу:
"Безповоротні (200) – 1 (1 – 5 омсбр 1 АК, не бойовий, внаслідок не статутних взаємовідносин)" – зазначили у штабі.
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