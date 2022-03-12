Боится спровоцировать Путина: Байден лично наложил вето на поставку МиГ-29 в Украину

Украина не получит МиГ-29/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден лично принял решение отказать Украинев передаче польских истребителей МиГ-29.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
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Американский лидер ветировал доставку самолетов, чтобы не спровоцировать Владимира Путина на эскалацию войны в Украине.
Логика, кажется, такова, что отправка смертоносного зенитного и противотанкового оружия не спровоцирует россиян, а 28 самолетов — спровоцирует.
"Это отличие трудно понять, особенно когда Пентагон также говорит, что украинцам не нужны реактивные самолеты, потому что другое их оружие более эффективно", — говорится в сообщении.
Демонстративно не посылать войска и говорить, что причина страха перед эскалацией, Байден говорит Путину, о чем ему не стоит беспокоиться. Вместо того чтобы сдерживать Путина, Байден позволяет россиянам сдерживать США, пишет издание.
Ситуация прошедших суток
- По данным Министерства обороны Украины, российские оккупанты пытаются восстановить пути логистического обеспечения собственных подразделений. Но украинские герои им постоянно в этом мешают.
- Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта заявил, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день — вчетверо дольше, чем враг планировал свое вторжение.
- Согласно оперативной информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 18:00 11 марта, противник продолжает ведение наступательной операции против Украины и готовится продолжать наступление.
- Одесса готовится к возможному окружению российскими войсками. О целях оккупантов преступной страны заявил на брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, готовящий Одессу к возможному негативному сценарию.