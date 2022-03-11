"Мы идем к победе": Зеленский заявил о стратегическом переломе в войне

Украина достигла стратегического перелома в войне с Россией.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 11 марта. Он подчеркнул, что украинцы дают бой оккупантам уже 16-й день – в четыре раза дольше, чем враг планировал на свое вторжение.

"Эмоции играют с людьми плохую игру. Когда мы мобилизуемся, когда мы видим наши боевые победы и потери врага, мы ожидаем, что борьба завершится скорее. Что оккупанты упадут скорее. Но… Еще нужно время. Еще нужно терпение. Наша мудрость. И энергия. Умение делать свою работу по максимуму, чтобы мы вместе дошли до победы. Невозможно сказать – сколько дней нам еще освобождать украинскую землю. Но возможно сказать – мы это сделаем! Потому что стратегического перелома мы УЖЕ достигли. Мы УЖЕ идем к нашей победе", – подчеркнул глава государства.