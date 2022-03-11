"Ми йдемо до перемоги": Зеленський заявив про стратегічний перелом у війні

Україна досягла стратегічного перелому у війні з Росією.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня. Він наголосив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – у чотири рази довше, ніж ворог планував на своє вторгнення.

"Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але… Ще потрібен час. Ще потрібне терпіння. Наша мудрість. І енергія. Уміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги. Неможливо сказати – скільки днів нам ще звільняти українську землю. Але можливо сказати – ми це зробимо! Бо стратегічного перелому ми ВЖЕ досягли. Ми ВЖЕ йдемо до нашої перемоги", – наголосив глава держави.