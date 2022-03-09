Українцям відшкодують пошкоджене або знищене окупантами майно

Залишити заявку на відшкодування можна через "Дію"

Шмигаль заявив, що українцям відшкодують знищене майно/Фото: колаж: "Сьогодні"

У додатку "Дія" будуть реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно українців внаслідок обстрілів російських окупантів.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу.

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Кожен українець, який залишився без даху над головою внаслідок обстрілів окупантів, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії".

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, був створений фонд відновлення майна та інфраструктури. Як тільки війна закінчиться, в Україні почнуть відновлювати все, що зруйнував ворог.

Крім того, в "Дії" з'явиться тимчасове посвідчення "єДокумент". Він буде містити паспортні дані, ідентифікаційний код та фото. Документ буде доступний всім користувачам "Дії".

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Програма "єПідтримка"

Після початку повномасштабної війни з Росією "тисячу Зеленського" у застосунку "Дія" дозволили витрачати без обмежень – на будь-які товари та продукти.

Також свою ковідну тисячу можна витратити на допомогу українській армії, послуга отримала назву "Повернись живим".

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