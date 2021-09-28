Более 100 тысяч за сутки: в Украине ускорились темпы вакцинации

В Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса. Коллаж: "Сегодня"

С переходом в желтую зону количество введения первых доз COVID-вакцины выросло почти на 25%, это в три раза больше вчерашнего показателя.

Об этом сообщает Минздрав.

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В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 119 378 человек:

1 дозу – 70 004 человек;

2 дозы – 49 374 человек (завершили вакцинацию).

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В течение суток работали:

896 мобильных бригад;

2 971 пункта прививки;

344 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек. Всего проведена 12 359 741 прививка.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 540;

Винницкая – 2081;

Волынская – 788;

Днепропетровская – 4901;

Донецкая – 2628;

Житомирская – 1610;

Закарпатская – 1101;

Запорожская – 2132;

Ивано-Франковская – 1033;

Киевская – 2386;

Кировоградская – 1071;

Луганская – 1217;

Львовская – 2268;

Николаевская – 1759;

Одесская – 2083;

Полтавская – 2192;

Ровенская – 899;

Сумская – 1685;

Тернопольская – 956;

Харьковская – 4508;

Херсонская – 1364;

Хмельницкая – 1208;

Черкасская – 1403;

Черновицкая – 1127;

Черниговская – 1571.

Преимущества для вакцинированных граждан

Если в Украине введут желтый уровень эпидемической опасности, а в учебных заведениях будет вакцинировано 80% персонала, то они продолжат свою работу.

Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, она может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.