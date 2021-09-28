Понад 100 тисяч за добу: в Україні прискорилися темпи вакцинації

В Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу. Колаж: "Сьогодні"

З переходом в "жовту зону" кількість введення перших доз COVID-вакцини зросла майже на 25%, це в три рази більше вчорашнього показника.

Про це повідомляє МОЗ.

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В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу COVID-19 отримали 119 378 людей:

1 дозу – 70 004 людей;

2 дози – 49 374 людей (завершили вакцинацію).

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Протягом доби працювали:

896 мобільних бригад;

2 971 пункту щеплення;

344 центру вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 6 851 531 людей, з них отримали одну дозу – 6 851 529 людей, Повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 508 212 людей. Всього проведено 12 359 741 щеплення.

Кількість COVID-щеплень в регіонах України за добу (друга доза):

Київ – 540;

Вінницька – 2081;

Волинська – 788;

Дніпропетровська – 4901;

Донецька – 2628;

Житомирська – 1610;

Закарпатська – 1101;

Запорізька – 2132;

Івано-Франківська – 1033;

Київська – 2386;

Кіровоградська – 1071;

Луганська – 1 217;

Львівська – 2268;

Миколаївська – 1759;

Одеська – 2083;

Полтавська – 2192;

Рівненська – 899;

Сумська – 1685;

Тернопільська – 956;

Харківська – 4508;

Херсонська – 1364;

Хмельницька – 1208;

Черкаська – 1403;

Чернівецька – 1127;

Чернігівська – 1571.

Переваги для вакцинованих громадян

Якщо в Україні введуть "жовтий" рівень епідемічної небезпеки, а в навчальних закладах буде вакциновано 80% персоналу, то вони продовжать свою роботу.

Обмеження "жовтого" рівня не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних установ, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть тільки в тому випадку, якщо 100% працівників матимуть "зелений" COVID-сертифікат.

При наявності у людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифікату про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується й осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.