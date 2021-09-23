Обов'язкова вакцинація і штрафи: чого чекати від "жовтого" рівня епіднебезпеки

Цей карантин відрізняється від інших тим, що уряд ввів ряд послаблень для вакцинованих людей

З четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Колаж: "Сьогодні"

У зв'язку з "жовтим" рівнем епідемічної небезпеки для працівників навчальних закладів, органів влади, міністерств і місцевих державних адміністрацій хочуть ввести обов'язкові щеплення від коронавірусу.

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Епіднебезпека також торкнулася і наших народних обранців, які не поспішають вакцинуватися. Михайло Радуцький поскаржився і звернувся з вимогою про встановлення нових правил до керівництва Верховної Ради України. За його ініціативи всі невакциновані парламентарії повинні здавати тести на антиген на вході в сесійний зал Верховної Ради своїм коштом.

"Жовтий" рівень епідемічної небезпеки

З четверга, 23 вересня, на всій території України встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

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Що вирішила влада?

Встановити з 00:00 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України та застосувати нові обмеження;

епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України та застосувати нові обмеження; голови обласних адміністрацій і КМДА повинні забезпечити дотримання нових правил;

правила "жовтої" та "червоної" зон не впливатимуть на роботу компаній, де персонал і відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби;

мають негативний тест або підтвердження недавно перенесеної хвороби; голови ОДА повинні робити більше для вакцинації населення. Зокрема, їм потрібно долучати до цього вчителів, працівників сфери освіти і їх родичів. Таке рішення прийнято через те, що в цьому році хворіє все більше дітей.

У "жовтій" зоні діють наступні карантинні заходи:

заборонені масові заходи за участю більш як 1 людини на площі 4 кв. метри або з наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 людини за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри будуть працювати тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

З 23 вересня встановлений "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території всіх регіонів України

Бонуси для вакцинованих і заборони для невакцинованих

Цей карантин відрізняється від інших тим, що уряд ввів ряд послаблень для людей, які отримали одну або дві дози вакцини від коронавірусу. У МОЗ пропонують такі переваги:

школи жовтої зони зможуть працювати, якщо 80% педагогів матимуть хоча б одне щеплення. У червоній зоні умова посилюється: для роботи освітніх установ знадобиться повний курс вакцинації. Але ці обмеження не стосуються дитячих садків і початкової школи — вони будуть працювати при будь-якому рівні епідеміологічної небезпеки;

кафе, ресторани та кінотеатри зможуть працювати, якщо весь персонал і відвідувачі вакциновані.

"Ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення до звичайного... Більшість обмежень, які передбачені для "жовтого" і "червоного" рівнів, не застосовуватимуться в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі закладів. Для "жовтого" рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" – повний курс щеплень", – сказав Ляшко.

Кафе, ресторани та кінотеатри зможуть працювати, якщо весь персонал і відвідувачі вакциновані

Вчителів і чиновників змусять вакцинуватися від COVID-19

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запропонував обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для вчителів, співробітників міністерств і центральних органів влади та міських адміністрацій.

Вакцинувалися на перших етапах медичні працівники, військові, працівники структури Міністерства внутрішніх справ, Національна гвардія, рятувальники. Їх понад 80%.

"В інших органах державної влади, на жаль, ситуація не така оптимістична. Тому пропонуємо впровадити обов'язкові профілактичні щеплення", – заявив Віктор Ляшко.

Ляшко сказав, що обов'язковість процедури вакцинації цілком законна.

"Статтею № 12 закону про захист населення від інфекційних захворювань передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, які можуть заразити працівників або поширити інфекційні захворювання, повинні робити обов'язкові профілактичні щеплення проти відповідних інфекційних захворювань", – повідомив Ляшко.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запропонував обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для вчителів і чиновників

Покарання для невакцинованих депутатів

Всіх невакциновані парламентарії повинні здавати тести на антиген на вході в сесійний зал Верховної Ради своїм коштом кожні два дні. Таку ініціативу вимагає прийняти народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Це ганьба, коли Верховна Рада пише закони, якими вимагає від людей вакцинуватися, носити маски, але сама цього не виконує. Сьогодні у Верховній Раді щеплено не більше 50%. Тому моя пропозиція дуже проста: не треба заганяти нікого в стійло вакцинації – НЕ заженемо. Верховна Рада – ми переходимо до зали. Якщо ти вакцинована – прошу. Якщо ти невакцинований – здай антиген-тест, 15 хвилин і заходь, якщо ти не захворів. І так кожні два дні. Це найкраща мотивація", – розповів про свою ідею Михайло Радуцький.

Нардеп також заявив, що вже звернувся з вимогою про встановлення нових правил до керівництва Верховної Ради України. Однак як відреагували на таку ініціативу — Радуцький не уточнив.

Михайло Радуцький заявив, що вже звернувся з вимогою про встановлення нових правил до керівництва Верховної Ради України / Фото: president.gov.ua

Наскільки суворе покарання

Теоретично все залежить від кількості пленарних засідань на місяць, коли всі депутати збираються під куполом парламенту. Наприклад, у вересні вісім таких днів. Тепер порахуймо: тести на антиген в українських приватних лікарнях коштують приблизно 500 гривень. Виходить, за схемою Радуцького, у вересні злісні порушники заплатили б всього 2000 гривень.

Але точну суму назвати просто неможливо. Адже все залежить від ціни на тест, який пропонує робити депутатам Радуцький в стінах Верховної Ради.