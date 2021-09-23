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Україна може увійти в першу п’ятірку "антилідерів" Європи через COVID-19

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
23 вересня, 13:52
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За останній тиждень коефіцієнт виявлення випадків в Україні піднявся до 9,1% і наближається до 10%
За прогнозами KSE вже через тиждень Україна може увійти до першої п'ятірки "антилідерів" через COVID-19. Колаж: "Сьогодні"
За прогнозами KSE вже через тиждень Україна може увійти до першої п'ятірки "антилідерів" через COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

За інформацією дослідження, Україна поки що перебуває на одинадцятій сходинці за рівнем захворюваності серед великих країн Європи, але вже наступного тижня вона найімовірніше потрапить у першу десятку та навіть "може досягти першої п’ятірки "антилідерів".

Про це говориться у дослідженні KSE.

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Коефіцієнт виявлення випадків в Україні суттєво погіршується останніми тижнями – нині країна вже вийшла на 9,1% і наближається до граничного значення у 10%. Вже зараз Україна займає другу сходинку в Європі за цим показником після Румунії. Решта великих європейських країн показують або стабільну динаміку, або динаміку на спад.

Україна вже увійшла до списку ТОП-5 країн у Європі за трьома іншими показниками:

  • кількість померлих на 100 тисяч населення;
  • рівень тестувань;
  • коефіцієнт виявлення випадків, який також відповідає за контроль над поширенням захворюваності.

Вибухові темпи захворюваності на COVID-19

Раніше ми повідомляли, що ситуація у світі із захворюваністю продовжує стабілізуватися досить повільними темпами. Більшість континентів все ще перебувають на досить високих показниках, як це фіксувалося восени минулого і навесні поточного року. Однак в Україні цього тижня Київська школи економіки вже констатує початок нового спалаху захворюваності на COVID-19.

"Зараз ми вже увійшли у"вибухові" темпи, співмірні з тими, що ми спостерігали і досі спостерігаємо у багатьох країнах Європи впродовж останніх трьох місяців", – зазначає керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

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За останній тиждень кількість нових випадків в Україні зросла на 68%, тож, за прогнозами KSE, вже через тиждень захворюваність в країні переважатиме над середньоєвропейським рівнем у перерахунку на 100 тисяч населення.

Наразі найбільш схожими до України темпами зростає Румунія, де спалах розпочався кількома тижнями раніше. Кількість нових випадків там зростає більше як на 70% за тиждень, а країна встигла вийти на третє місце за рівнем захворюваності в Європі.

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