Более 20 тысяч прививок за сутки. Как проходит вакцинация в Украине

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
За прошедшие сутки, 12 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 20 386 человек.
Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Отмечается, что всего с начала кампании привито 901 107 человек. Вакцинацию завершили уже 3828 человек – они получили две дозы.
Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.
В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:
- г. Киев – 1610 прививок;
- Винницкая область – 715 прививок;
- Волынская область – 515 прививок;
- Днепропетровская область – 1550 прививок;
- Донецкая область – 996 прививок;
- Житомирская область – 1052 прививки;
- Закарпатская – 681 прививка;
- Запорожская область – 1351 прививка;
- Ивано-Франковская область – 906 прививок;
- Киевская область – 869 прививок;
- Кировоградская область – 527 прививок;
- Луганская область – 448 прививок;
- Львовская область – 1221 прививка;
- Николаевская область – 738 прививок;
- Одесская область – 1199 прививок;
- Полтавская область – 522 прививки;
- Ровенская область – 676 прививок;
- Сумская область – 400 прививок;
- Тернопольская область – 893 прививки;
- Харьковская область – 899 прививок;
- Херсонская область – 75 прививок;
- Хмельницкая область – 965 прививок;
- Черкасская область – 549 прививок;
- Черновицкая область – 477 прививок;
- Черниговская область – 552 прививки.
Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших от COVID-19 за сутки больше, чем заболевших.
Также напомним, вакцины Pfizer и Moderna могут нейтрализовать индийский COVID-19.
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