Более 20 тысяч прививок за сутки. Как проходит вакцинация в Украине

За сутки больше всего прививок сделано в столице – статистика за 12 мая – где и сколько сделали прививок

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За прошедшие сутки, 12 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 20 386 человек.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 901 107 человек. Вакцинацию завершили уже 3828 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

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г. Киев – 1610 прививок;

Винницкая область – 715 прививок;

Волынская область – 515 прививок;

Днепропетровская область – 1550 прививок;

Донецкая область – 996 прививок;

Житомирская область – 1052 прививки;

Закарпатская – 681 прививка;

Запорожская область – 1351 прививка;

Ивано-Франковская область – 906 прививок;

Киевская область – 869 прививок;

Кировоградская область – 527 прививок;

Луганская область – 448 прививок;

Львовская область – 1221 прививка;

Николаевская область – 738 прививок;

Одесская область – 1199 прививок;

Полтавская область – 522 прививки;

Ровенская область – 676 ​​прививок;

Сумская область – 400 прививок;

Тернопольская область – 893 прививки;

Харьковская область – 899 прививок;

Херсонская область – 75 прививок;

Хмельницкая область – 965 прививок;

Черкасская область – 549 прививок;

Черновицкая область – 477 прививок;

Черниговская область – 552 прививки.

Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших от COVID-19 за сутки больше, чем заболевших.

Также напомним, вакцины Pfizer и Moderna могут нейтрализовать индийский COVID-19.