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Более 20 тысяч прививок за сутки. Как проходит вакцинация в Украине

13 мая, 08:53

Мария Дмитренко

За сутки больше всего прививок сделано в столице – статистика за 12 мая – где и сколько сделали прививок

Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За прошедшие сутки, 12 мая, в Украине вакцинировали против COVID-19 20 386 человек.

Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 901 107 человек. Вакцинацию завершили уже 3828 человек – они получили две дозы.

Также отмечается, что на сегодняшний день в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 543 099 человек.

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

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Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших от COVID-19 за сутки больше, чем заболевших.

Также напомним, вакцины Pfizer и Moderna могут нейтрализовать индийский COVID-19.

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