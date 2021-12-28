Более миллиона евро за младенцев: в Украине детей продавали иностранцам

Шестерым людям уже объявлено о подозрениях / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине полиция разоблачила 6 членов преступной группы, продававшей детей от "суррогатных матерей" иностранцам.
Об этом пишет пресс-служба МВД.
Прикрытие "суррогатным материнством"
Преступники продавали новорожденных под прикрытием суррогатного материнства.
Рожать новорожденных женщины выезжали в Чешскую Республику. Ни в каких медицинских документах речь не шла о суррогатном материнстве.
Указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. В свидетельстве о рождении детей матерью отмечалась гражданка Украины, а отцом – иностранец.
В результате "суррогатных матерей" заставляли выдать себя за биологических и оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.
Стоимость услуг
За услуги организаторам преступной группы платили 50-70 тысяч евро. Всего за 3 года преступной деятельности от продажи грудных детей они получили более 1,2 миллиона евро.
Организаторы схемы
В состав группы входили два организатора – учредители частной клиники.
Наказание для злоумышленников
В ходе 20 обысков в клинике и по местам проживания фигурантов полицейские изъяли:
- документы;
- печати медицинских учреждений;
- автомобили.
Шестерым членам группы уже объявили о подозрениях по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса (торговля людьми). Вероятно, мерой пресечения будет содержание под стражей или залог в 50 млн грн.
Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
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