Болеть COVID-19 можно не более двух раз в год: каким будет сертификат об выздоровлении в "Дії"

Скоро в Украине можно будет получить сертификат о выздоровлении от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине вскоре появятся сертификаты о выздоровлении от коронавируса. Их можно будет сгенерировать в приложении "Дія" не более двух раз в год.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга.
Сертификат смогут получить те пациенты, чей доктор внес данные о болезни в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).
"Срок действия нового документа будет составлять 90 дней на 15-й день от установления диагноза. И получить такой сертификат можно не более двух раз в год", – сказала Карчевич.
Сейчас электронный сертификат о выздоровлении от COVID-19 проходит последнюю стадию тестирования бета.
Будут ли сертификаты для подростков
В приложении "Дія" можно сгенерировать сертификат о прививках против COVID-19 ребенка от 12 лет.
"Для этого родителю нужно зайти в "Дія" и добавить свидетельство о рождении ребенка", – объяснила Карчевич.
Детский сертификат о прививках против COVID-19 можно сгенерировать и при наличии одной прививки ковид-вакциной.
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