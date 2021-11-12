Болеть COVID-19 можно не более двух раз в год: каким будет сертификат об выздоровлении в "Дії"

Скоро в Украине можно будет получить сертификат о выздоровлении от коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вскоре появятся сертификаты о выздоровлении от коронавируса. Их можно будет сгенерировать в приложении "Дія" не более двух раз в год.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич во время брифинга.

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Сертификат смогут получить те пациенты, чей доктор внес данные о болезни в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ).

"Срок действия нового документа будет составлять 90 дней на 15-й день от установления диагноза. И получить такой сертификат можно не более двух раз в год", – сказала Карчевич.

Сейчас электронный сертификат о выздоровлении от COVID-19 проходит последнюю стадию тестирования бета.

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Будут ли сертификаты для подростков

В приложении "Дія" можно сгенерировать сертификат о прививках против COVID-19 ребенка от 12 лет.

"Для этого родителю нужно зайти в "Дія" и добавить свидетельство о рождении ребенка", – объяснила Карчевич.

Детский сертификат о прививках против COVID-19 можно сгенерировать и при наличии одной прививки ковид-вакциной.

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