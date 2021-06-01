Больницы отдадут бизнесу? Ляшко решился на то, чего не смогла Супрун

Больницы хотят передать бизнесу. В Раде обещают, что большинство услуг останется бесплатным, но за часть таки придется платить

Денег на медицину не хватает – больницы хотят отдать под управление бизнесменам. Это один из приоритетов Виктора Ляшко, нового министра здравоохранения. Об этой идее он заявил в день своего назначения. Это в свое время даже не смогла сделать Ульяна Супрун.

Больницы выставят на продажу?

Все 30 лет медицину недофинансировали, а в Украине более 1000 больниц. Даже не нужно описывать, в каком состоянии большинство из них. Хотя ситуация немного улучшилась со стартом медреформы, когда медучреждения начали получать деньги за каждого пациента, а не остатки из бюджета. Однако денег из госбюджета как не хватало, так и не хватает на все больницы.

А что если отдать больницы бизнесу? Хотя бы временно – на лет 20, а то и 50.

Концессия – это форма государственно-частного партнерства, похожая на нечто среднее между арендой и приватизацией, объясняет Анастасия Иванцова, руководитель направления повышения осведомленности населения VoxCheck.

Как и в аренде, больница остается в государственной собственности. Как в приватизации, предприниматель может развивать и улучшать предприятие.

"Это дает предпринимателю возможность зарабатывать, а государство оставляет больницу в своей собственности, но десятки лет не тратится на ее улучшение и содержание", – говорит Иванцова.

Несколько лет назад в Украине приняли новый закон о концессии, который открывает бизнесу доступ к коммунальной и государственной собственности на условиях концессии.

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Концессия в медицинской сфере с учетом действующего законодательства может означать передачу действующих медицинских учреждений в управление частным лицам, отмечает Анастасия Гурская, адвокат.

"Они должны инвестировать в реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт и техническое переоснащение медучреждений и строительства новых. Фактически это должно увеличивать возможности населению получать высококвалифицированную медицинскую помощь как на безоплатной, так и на платной основе", – говорит Гурская.

Больницы станут платными?

Если в больницах нельзя будет заработать, то бизнесу они и не потребуются. Тем более, что сначала в медучреждения нужно вложить большие деньги на ремонт и переоборудование.

И интересно, что именно предложит Ляшко.

Вариантов немного: либо государство заплатит из налогов, или пациенты – с кошелька. Или за счет того и другого. Недаром в последнее время поднимается вопрос сооплаты за медицинские услуги. То есть, чтобы часть медицинских услуг платила Национальная служба здоровья Украины, а часть – пациенты.

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Кстати говоря, команда Ульяны Супрун предлагала сооплаты от начала, когда внедрялась медреформа. Но в Раде эту норму убрали.

Сейчас проектом закона занимается Комитет по здоровью нации Верховной Рады и Офис простых решений и результатов.

"Концессионер не может работать в убыток. За услуги Программы медицинских гарантий (ПМГ) инвестор получит средства от НСЗУ, другие услуги, которые не входят в ПМГ, концессионер сможет предоставлять на коммерческих условиях. Поэтому нужно найти баланс между услугами ПМГ и коммерческими", – рассказал председатель Комитета Михаил Радуцкий.

Но большинство услуг по лечению украинцев продолжит оплачивать НСЗУ, сейчас эти средства получает больница напрямую. Этих средств достаточно для заработка. Например, по итогам прошлого года, в больницах на счетах скопилось 16 млрд грн.

"Для инвестора будет перечень требований, который будет прописан в договоре. Например, сохранение персонала больницы в течение определенного времени, повышение уровня заработной платы для работников", – обещает Радуцкий.

Как бизнес будет зарабатывать на больницах?

Если сделать так, чтобы больницы приносили прибыли, то за управление ими будет конкуренция. Но такие условия нужно создать.

"Для концессии существуют конкретные правила и требования. Потенциальный концессионер должен бороться за право управлять объектом. Он представляет свой план развития предприятия (больницы). Государство со своей стороны выдвигает свои требования – какими должны быть зарплаты, как должны быть защищены работники. Если претендент выиграет данный конкурс, то он ежегодно платит в бюджет обязательный концессионный взнос – то есть плату за пользование. Также он платит все необходимые налоги и сборы", – рассказывает Анастасия Иванцова.

/ Фото: Сегодня

Чтобы бизнес заинтерсовался коммунальными больницами, нужно позволить брать в концессию не одну больницу, а несколько или сеть. Тогда концессионеру будет куда развивать их и вкладывать средства, считает Иванцова.

К тому же здания больниц огромные, даже в поселках, где такие площади не нужны. Это помещение, которые можно было использовать под сопутствующие медицинские услуги, не предусмотренные государственными гарантиями.

Но и этого может быть достаточно, чтобы бизнес захотел ремонтировать больницу и заниматься ею.

"Местная власть может заинтересовать инвестора льготными условиями на аренду помещения, оплатой жилищно-коммунальных услуг и другим", – считает Радуцкий.

Что может пойти не так?

В идеале от такого сотрудничества должны выиграть все.

Государство заинтересовано в таких проектах в медицинской сфере, так как медицинская инфраструктура очень изношена, а некоторых услуг даже не существует, считает Сергей Портной, руководитель юридического офиса. Инвесторы заинтересованы в определенных проектах в медицинской сфере, которые могут приносить доход. Например, лаборатории, диагностические центры. Пациенты же должны получить удобные больницы и качественные услуги.

Но этого может не произойти. Есть риски, которые могут все испортить.

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Главный риск в том, что концессионеры будут отбираться через непрозрачный государственный конкурс.

"Тогда получать привлекательные контракты будут компании, близкие к медицинскому руководства региона, что не принесет никакой пользы, так как реальной модернизации лечебных учреждений и улучшения медицинских услуг не будет", – говорит Александр Кудрявцев, управляющий адвокатским "Александра Кудрявцева".

Еще один риск – концессионное соглашение будет заключено или просчитано плохо. Потенциально проблемы могут быть с периодом концессии.

"Если он будет слишком мал, то компания будет пытаться "отбить" свои инвестиции слишком быстро, что может повлиять на качество услуг. Или же с нормами и пределами оплаты. Такая проблема, например, была в Боливии, когда в концессию отдали водоканал. Там разительно выросли тарифы и стали неподъемными для граждан", – считает Иванцова.

Обновленное приемное отделение в Каневской обласной больнице. Фото: ck-oda.gov.ua

Поэтому, кроме льгот и условий для заработка, в проект закона необходимо прописать меры предосторожности:

ограничения для концессионера самовольно устанавливать тарифы на услуги, которые могут быть необоснованно дорогими. Потому что таким образом концессионер может наживаться на гражданах;

запрет изменения целевого назначения объекта. Больница имеет в первую очередь оставаться больницей.

Напомним, ранее Ляшко заявил, что Кабмин готовит изменения в адаптивный карантин, в том числе планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны, чтобы они соответствовали тем, которые действуют в ЕС.