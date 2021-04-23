Больше не ню-модель? Анна Минюкова о Нацраде, пари с Филатовым и встрече с Кернесом

Сайт "Сегодня" выяснил, чем сейчас занимается девушка и о чем ее просил мэр Харькова Геннадий Кернес

В июле 2019 года Анна Минюкова обещала обнажиться для фотосессии, если мэр Днепра Борис Филатов выиграет пари у президента Владимира Зеленского и успеет отремонтировать мост ко дню города.

Если коротко, мэр Днепра таки выиграл спор, и да – Анна сдержала обещание. А уже в 2021 году "ню-модель из Днепра" принимает участие в заседании Нацсовета реформ – консультативного органа при президенте.

Анна Минюкова инженер по образованию и занимается эксплуатационным содержанием мостов, о чем и делиться в своем блоге. А на наш вопрос, чем именно она занимается в Нацсовете, Анна отшутилась: "Охрана".

Анна Минюкова на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Инфраструктура"

"Проблема моста в Днепре — сам содержу, проверяю, ремонтирую и ворую"

И никто ответственности не несет. Чтобы не обидеть Филатова, я сравнивала незаконченный ремонт моста с котом, который одновременно жив и мертв. Все, как и с тем мостом: косметический ремонт сделан, но несущие конструкции – нет.

Хотя сам же Филатов воспринял эту фразу как то, что он подсовывает людям "дохлого кота". Об этом мне уже позже сказали люди из его окружения. Моя встреча с экс-руководителем Офиса президента Андреем Богданом в то время видимо напугала мэра Днепра, раз его люди всячески пытались выяснить, о чем же именно мы с ним говорили.

"Боря, жди нас" – так Андрей Богдан предлагал подписать это фото:

Анна Минюкова и Андрей Богдан, фото: Instagram

В этом споре я поддержала Зеленского, а не мэра, а состояние моста после ремонта действительно – "немного дохлый кот".

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"Кернес советовал мне не раздеваться, даже если Филатов выиграет"

Когда я общалась с мэром Харькова Геннадием Кернесом во время одной из своих рабочих поездок в регион, он мне посоветовал не раздеваться, даже если Филатов закончит ремонт моста вовремя. Тогда я не могла остаться в стороне, как специалист в этой ситуации. И пусть даже таким нестандартным образом у меня получилось привлечь внимание к проблеме с мостом в Днепре. Если это приведет к переменам к лучшему, я буду считать это результатом.

Анна Минюкова и Геннадий Кернес, фото: Instagram

Я воспринимаю женское тело, как отдельный вид искусства и не вижу ничего плохого в красивых эстетических "обнаженных" фотографиях, которые сделаны со вкусом и идеей. Жаль, что люди сами же все обесценивают и опошляют.

Фото: Анна Минюкова

Анна Минюкова, фото: Instagram

Сегодня уже экс, а тогда еще министр инфраструктуры Владимир Омелян на одну из публикаций в Facebook обо мне оставил комментарий: "Теперь Укравтодор может изменить свою риторику, что у них нет волшебной палочки, чтобы отстроить все дороги за ночь". Тогда он назвал меня "инфраструктурной музой".

Общие знакомые стали шутить, что теперь эта фразу можно зафиксировать в резюме. Пока добавила его только к описанию своей страницы в Instagram.

Владимир Омелян и Анна Минюкова, фото: Instagram

К слову, ранее в "Укравтодоре" заявили, что только 2% обследованных мостов в Украине находятся в полностью исправном состоянии.