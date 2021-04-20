Українська
$ 28,01
33,71
  1. Последние новости Украины

С Зеленским, Ермаком и Разумковым. Ню-модель Минюкова участвовала в заседании Нацсовета реформ (фото)

20 апреля, 00:40

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Еще в феврале этого года Анна работала проектировщиком, а в ее круг общения входят известные политики

Ню-модель из Днепра Анна Минюкова, которая называет себя "инфраструктурной музой Украины", приняла участие в заседании Нацсовета реформ – консультативного органа при президенте.

Реклама

Фото с заседания Минюкова опубликовала на своей странице в Instagram.

"В последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значение и развиваться в команде профессионалов", – написала она.

В заседании участие приняли также президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, спикер и вицеспикер Совета Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Реклама

Как известно сайту "Сегодня", еще в феврале этого года Анна Минюкова работала проектировщиком.

В архиве ню-модели есть фото с главой Черкасской ОГА Александром Скичко, экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, мэром Киева Виталием Кличко, экс-министром экологии Игорем Шевченко и с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который умер 17 декабря из-за осложнений коронавирусной болезни и другими чиновниками.

В тренде
Берем зонты и одеваемся теплее: на Украину надвигается холодный циклон

Реклама

Специалисты отрасли считают Анну лидером мнения в вопросах инфраструктуры. Сейчас Анна Минюкова учится на аспирантуре Национального транспортного университета по специальности "Мосты".

Возможно, откровенными фото Анна старается привлечь внимание к состоянию мостов и необходимости менять ситуацию.

Как мы писали ранее, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в мае был назначен главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ню модели Нацсовет
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещено
Украина закрывается на локдаун: какие регионы ввели карантин и что там запрещеноУкраина
Заморозки и дожди: синоптики дали прогноз погоды на начало недели (карта)
Заморозки и дожди: синоптики дали прогноз погоды на начало недели (карта)Украина
Украина и ЕС договорились о единых COVID-паспортах для путешествий
Украина и ЕС договорились о единых COVID-паспортах для путешествийУкраина
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причину
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причинуВласть
РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск: в ЕС назвали цифру
РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск: в ЕС назвали цифруЕвросоюз
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядят
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядятВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять