С Зеленским, Ермаком и Разумковым. Ню-модель Минюкова участвовала в заседании Нацсовета реформ (фото)

Еще в феврале этого года Анна работала проектировщиком, а в ее круг общения входят известные политики

Ню-модель из Днепра Анна Минюкова, которая называет себя "инфраструктурной музой Украины", приняла участие в заседании Нацсовета реформ – консультативного органа при президенте.

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Фото с заседания Минюкова опубликовала на своей странице в Instagram.

"В последнее время все больше убеждаюсь, как важно быть частью того, что действительно имеет значение и развиваться в команде профессионалов", – написала она.

В заседании участие приняли также президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили, спикер и вицеспикер Совета Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

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Как известно сайту "Сегодня", еще в феврале этого года Анна Минюкова работала проектировщиком.

В архиве ню-модели есть фото с главой Черкасской ОГА Александром Скичко, экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, мэром Киева Виталием Кличко, экс-министром экологии Игорем Шевченко и с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который умер 17 декабря из-за осложнений коронавирусной болезни и другими чиновниками.

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Специалисты отрасли считают Анну лидером мнения в вопросах инфраструктуры. Сейчас Анна Минюкова учится на аспирантуре Национального транспортного университета по специальности "Мосты".

Возможно, откровенными фото Анна старается привлечь внимание к состоянию мостов и необходимости менять ситуацию.

Как мы писали ранее, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в мае был назначен главой Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

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