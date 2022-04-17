Большинство областей накроют дожди: какой будет погода в Украине 17 апреля (карта)

В Украине прогнозируют дожди / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 17 апреля, почти на всей территории Украины пройдет дождь. Температура воздуха составит от 5 до 17 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе, северных областях, а также в Киеве ночью температура составит – 1-3 градусов, а днем прогнозируется 5-8 градусов со знаком "плюс".

В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму будет переменная облачность и дожди. Столбики термометров будут показывать комфортные 13-17 градусов тепла.

Также дождливая погода прогнозируется в этот день в Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Однако в этих региона будет теплее 7-9 градусов, а в Харькове до +14. В столице Украины в субботу ожидается дождь, а воздух не прогреется выше 7 градусов тепла.

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Погода в Украине 17 апреля / Фото: Укргидрометцентр

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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