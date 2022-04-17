Більшість областей накриють дощі: якою буде погода в Україні 17 квітня (мапа)

В Україні прогнозують дощі / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 17 квітня, майже по всій території України пройде дощ. Температура повітря становитиме від 5 до 17 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході, північних областях, а також у Києві вночі температура становитиме – 1-3 градуси, а вдень прогнозується 5-8 градусів зі знаком "плюс".

У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму буде мінлива хмарність та дощі. Стовпчики термометрів показуватимуть комфортні 13-17 градусів тепла.

Також дощову погоду прогнозують у цей день у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Однак у цих регіонах буде тепліше 7-9 градусів, а у Харкові до +14. У столиці України в суботу очікується дощ, а повітря не прогріється вище за 7 градусів тепла.

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Погода в Україні 17 квітня / Фото: Укргидрометцентр

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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