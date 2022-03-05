Бомбить города до их сдачи. У Путина появился новый план по Украине – CNN

Путин планирует бомбить города до последнего / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент страны-оккупанта Владимир Путин не смог воплотить первоначальные планы по захвату Украины и придумал новую схему. Чиновники США и НАТО считают, что Россия будет "бомбить города до их сдачи", что может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя западной разведки.

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Он отметил, что тяжелое оружие не только тяжелее по весу, но и тяжелее с точки зрения урона, который оно может нанести.

"И они гораздо менее разборчивы. Значит, больше жертв. Это очень грубый подход. Мой опыт общения с российским руководством и Путиным приводит меня к выводу, что у них совершенно другие стандарты, когда речь идет об уважении к человеческой жизни", - сказал источник CNN.

Ситуация в Украине 5 марта

ВСУ в районе Харькова оттесняют российские войска к границе и уничтожают их танки.

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"ВСУ выдержали то нападение, которое было от агрессора, и сейчас они не только дают отпор, но и уже перешли к контрнаступлению. К примеру, линию врага они отодвинули в Сумском направлении от Харькова, полностью заняв позиции государственной границы", – сказал глава ХОГА.

Однако ночью началась атака с воздуха – российские истребители заметили в небе над Харьковом. Местных жители слышать звуки взрывов практически во всех районах города.

Тем временем в Волынской области задержали десантника из Беларуси. Он заявил, якобы не хочет воевать против Украины и вообще пришел сдаваться. Десантник уже рассказывает о позициях и количестве войск на границе.