Бой за аэродром. Появилось видео вертолетов над Гостомелем

Над Гостомелем российская авиация. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Гостомель под Киевом Россия начала обстрелы. Там расположен аэродром госпредприятия "Антонов".

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

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"Гостомель – десант ОРД половина не долетело. Половина в плену. МВД Украины сообщило о захвате российского диверсанта под Гостомелем", – говорится в подписи к видео.

Что происходит в Гостомеле

Была атака российских вертолетов с выводком десанта на аэродром Гостомель.

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Идет бой. Сбиты 3 вертолета противника. Местные говорят, что пролетело более 20 вертолетов.

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