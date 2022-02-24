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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Войска РФ пошли на прорыв в Киевской области

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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24 февраля, 13:09
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Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой
Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области российские войска пошли на прорыв государственной границы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Военная техника врага зашла через пункт пропуска "Вильча".

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы "Млачевка" Житомирского отряда произведены обстрелы из "Градов".

Отметим, что пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцируются на запасные позиции и действуют во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

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Отметим, Вильча – это отселенное село в Чернобыльской зоне. Входит в Полесский район Киевской области. Там же – одноименная железнодорожная станция на перегоне Овруч – Чернигов. Там практически нет жителей.

От Вильчи до Припяти – 40 км. От Вильчи до Киева по прямой – 120 км.

Что происходит в других регионах?

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