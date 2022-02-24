Війська РФ пішли на прорив у Київської області

Прикордонники разом із українськими військовими прийняли бій

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

На Київщині російські війська пішли на прорив державного кордону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".

Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з "Градів".

Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції і діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.

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Зазначимо, Вільча – це відселене село у Чорнобильській зоні. Входить до Поліського району Київської області. Там же – однойменна залізнична станція на перегоні Овруч – Чернігів. Там майже немає мешканців.

Від Вільчі до Прип'яті – 40 км. Від Вільчі до Києва по прямій – 120 км.

Що відбувається у інших регіонах?