Війська РФ пішли на прорив у Київської області

На Київщині російські війська пішли на прорив державного кордону.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Військова техніка ворога зайшла через пункт пропуску "Вільча".
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Крім того, по місцю дислокації відділу прикордонної служби "Млачівка" Житомирського загону здійснено обстріли з "Градів".
Зазначимо, прикордонні підрозділи в залежності від ситуації передислоковуються на запасні позиції і діють у взаємодії зі Збройними силами України та Нацгвардією.
Зазначимо, Вільча – це відселене село у Чорнобильській зоні. Входить до Поліського району Київської області. Там же – однойменна залізнична станція на перегоні Овруч – Чернігів. Там майже немає мешканців.
Від Вільчі до Прип'яті – 40 км. Від Вільчі до Києва по прямій – 120 км.
Що відбувається у інших регіонах?
- На Луганщині йдуть важкі бої. Пресслужба прикордонників повідомляє про чергову "військову хитрість" ворога.
- У місті Чугуєві Харківської області внаслідок ворожих обстрілів почалася пожежа, загинула дитина.
- В Одесі на вулиці Хімічній горить військова частина Національної гвардії. Вогонь поширився на цехи, на склади заводу.
- В Умані Черкаської області під час обстрілів загинув чоловік, ще п'ятеро людей у лікарні. Снаряд потрапив до центральної частини міста.
- Російські військові вдарили по українському військовому об'єкту в Броварах, що під Києвом. Вибух був такої сили, що його почули навіть мешканці столиці.