В Одесі підірвали військові частини та залізничні колії (відео)

Горить військова частина Національної гвардії в Одесі, що на вулиці Хімічна. Вогонь поширився на цехи, на склади заводу.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
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Ситуація в Одесі
Як повідомили у ДСНС, з 10:25 почали надходити повідомлення про вибухи у місті:
- Малинівський р-н, вул. Промислова, військова частина із загорянням.
- район АРЗ СП (ЗАСТАВ-2) – залізничні колії.
- Малинівський р-н, В'ячеслава Кириллова, 13А, військова частина.
Підрозділи надіслані, інформація уточнюється.
Де ведуть обстріли по Україні
На Луганщині на рубежі Червона Талівка – Мілове – Городище увійшли колони російських танків. Ворог виставив у колони автомобілі білого кольору із символікою ОБСЄ.
Український адмінкордон з окупованим Кримом обстріляли із ракетних систем залпового вогню. Вогонь вели по позиціях прикордонників у районі Преображенки на Херсонщині.
За офіційним повідомленням МВС України, загинув один прикордонник. Інформація щодо інших жертв встановлюється.
Крім того, увійшли колони техніки:
- У Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Грем'яч" та на інших напрямках.
- Рух колон спостерігається через пункт пропуску "Бударки" у Харківській області.
- На напрямі пункту пропуску "Мелове" у Луганській області.
Раніше ми писали:
- По передмістю Харкова завдано удару некерованими ракетами "Смерч".
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