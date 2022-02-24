Росія вдарила по передмістю Харкова "Смерчами" – відео наслідків

Внаслідок обстрілів у житловому будинку зруйновано балкони та вибито вікна

/ Фото: Колаж: Сьогодні

По передмістю Харкова завдано удару некерованими ракетами "Смерч" – про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Він опублікував відео наслідків обстрілу. Видно, що у багатоквартирному будинку вибило віконні рами, балкони зруйновані.

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Інформація про загиблих та поранених уточнюється, додав Геращенко.

Росія почала бомбити Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести воєнну операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "в плани РФ не входить окупація України".

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Вранці 23 лютого жителі багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл був чутний на всій території України.

Російська військова техніка, зокрема і броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора.

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів про ситуацію в Україні та заявив, що президент наказав завдавати максимальних втрат загарбникам.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану: