Россия ударила по пригороду Харькова "Смерчами" — видео последствий

В результате обстрелов в жилом доме разрушены балконы и выбиты окна

"Смерч" разрушил жилье жителей Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

По пригороду Харькова нанесен удар неуправляемыми ракетами "Смерч" — об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Он опубликовал видео последствий обстрела. Видно, что в многоквартирном доме вышибло оконные рамы, балконы разрушены.

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Информация о погибших и раненых уточняется, добавил Геращенко.

Россия начала бомбить Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что принял решение провести военную операциюна территории Донбасса. Он отметил, что "в планы РФ не входит оккупация Украины".

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Утром 23 февраля жители многих городов Украины проснулись от звуков залпов. Обстрелы были слышны по всей территории Украины.

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях.

По заявлению Генштаба ВСУ, в районе проведения Операции объединенных сил были сбиты самолеты и вертолет агрессора.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны. Верховная Рада поддержала введение военного положения на срочном заседании.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал о ситуации в Украине и заявил, что президент отдал приказ наносить максимальные потери захватчикам.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будет жить столица в условиях военного положения: