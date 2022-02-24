Збито 5 літаків та вертоліт агресора – генштаб ЗСУ

Атаки ворога відбито у районі проведення ООС

Британський винищувач Typhoon. Фото: колаж "Сьогодні"

У районі проведення Операції об'єднаних сил було збито літаки та вертоліт агресора. Про це йдеться на сторінках Генштабу ЗСУ та ООС у Facebook.

"За інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, в районі проведення ООС збито 5 літаків та вертоліт агресора. Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник зазнає втрат", – йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ закликають зберігати спокій та вірити в українських військових.

Реклама

Воєнний стан в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:

Реклама

Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.

вся медична система столиці працює у посиленому режимі. Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.

Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

Влада закликає українців не панікувати, за можливості залишатися вдома та стежити лише за офіційними джерелами інформації