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СЬОГОДНІ Новини України

Зеленський наказав завдавати максимальних втрат противнику — звернення Залужного

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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24 лютого, 09:26
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Головнокомандувач ЗСУ розповів про втрати агресора та дії української армії
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний прозвітував про ситуацію в Україні у зв'язку з військовим нападом Росії.

"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим", — написав він у Facebook.

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За словами Залужного, ЗСУ завдають збитків противнику, втрат серед українських військових наразі немає. За його словами, президент наказав максимально завдавати ударів по противнику.

"Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН, надають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати. В районі проведення ООС збито 5 літаків ВКС РФ та 2 вертольоти, підбито 2 танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ. Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України на даний час немає", — йдеться у повідомленні.

Росія почала бомбити Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України".

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Вранці 23 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів .

Російська військова техніка, у тому числі броньована, порушила державний кордон у Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

За заявою Генштабу ЗСУ, у районі проведення Операції об'єднаних сил були збиті літаки та вертоліт агресора .

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану по всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме столиця в умовах воєнного стану:

  • Лікарні, поліклініки вся медична система столиці працює у посиленому режимі.
  • Метро працює у штатному режимі. Проїзд безкоштовний.
  • Балансоутримувачам доручено забезпечити доступ до об'єктів укриття населення.

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